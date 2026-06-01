CENTCOM: США в выходные нанесли удары по радару и пунктам БПЛА Ирана

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в выходные нанесло удары по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками.
Об этом сообщило CENTCOM.
В ведомстве утверждают, что удары были нанесены в целях самообороны в ответ на «агрессивные действия Ирана, включая уничтожение американского беспилотника MQ-1». Целями стали объекты в Гаруке и на острове Кешм.
«Американские истребители оперативно отреагировали, уничтожив иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных беспилотника одноразового действия», — говорится в заявлении.
Там добавили, что пострадавших среди американских военных нет.
31 мая Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что его силы ПВО сбили американский беспилотник MQ-1 Predator, который вошёл в воздушное пространство над территориальными водами Ирана.