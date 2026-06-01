Депутат Европейского парламента Фернан Картхайзер в понедельник, 1 июня, сообщил, что ФРГ, Польша и страны Балтии выступают против переговоров с Российской Федерацией.
— Но другие государства продемонстрировали другую позицию, например, Словакия, Бельгия, Австрия, Люксембург, а иногда даже Италия и Франция, — цитируют его «Известия».
По словам Картхайзера, если такая ситуация сохранится в течение длительного времени, это может привести к серьезной напряженности внутри Евросоюза, так как «опасность прямой конфронтации с РФ неуклонно возрастает».
Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук высказался, что ЕС и Великобритания надеются вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией после ухода американского президента Дональда Трампа. По его словам, поведение европейцев противоречит их собственным интересам.