Глава МО Норвегии опасается усиления позиций России в Арктике

Как сообщает газета Times, в интервью изданию Сандвик выразил обеспокоенность тем, что Россия может установить контроль над регионом и обеспечить своему флоту беспрепятственный выход в Атлантику.
«Это будет прямой угрозой для Великобритании», — подчеркнул министр.
Кроме того, по его словам, существует риск получения Россией контроля над морскими коридорами, проходящими между северным побережьем Норвегии и архипелагом Шпицберген. Сандвик отметил, что в случае потенциального конфликта Россия сможет применить гиперзвуковое оружие против НАТО.
При этом норвежский политик признал, что страна не фиксирует прямой угрозы со стороны РФ для Шпицбергена, а также не отмечает усиления российской активности в районе архипелага.