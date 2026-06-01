Глава МО Норвегии опасается усиления позиций России в Арктике

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что усиление позиций России в Арктике способно поставить Запад в уязвимое положение.

Источник: AP 2024

Как сообщает газета Times, в интервью изданию Сандвик выразил обеспокоенность тем, что Россия может установить контроль над регионом и обеспечить своему флоту беспрепятственный выход в Атлантику.

«Это будет прямой угрозой для Великобритании», — подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, существует риск получения Россией контроля над морскими коридорами, проходящими между северным побережьем Норвегии и архипелагом Шпицберген. Сандвик отметил, что в случае потенциального конфликта Россия сможет применить гиперзвуковое оружие против НАТО.

При этом норвежский политик признал, что страна не фиксирует прямой угрозы со стороны РФ для Шпицбергена, а также не отмечает усиления российской активности в районе архипелага.

