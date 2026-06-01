Батюшка под прикрытием. Как священник стал штурмовиком на СВО и главой муниципалитета

«Лазили в подвал, чтобы спасти иконы, облачение священническое и так далее. Мы это все сложили, упаковали и в храм передали. И все как один: хоть и обстрелы, а вот не боялись ничего, шли, доставали, хотя вроде другой там и носа бы не показал. Какие-то иконочки, честно скажу, мы в своей землянке, “столовой” поставили, свечки принесли, — вспоминает Новоселов. — И тут же спали у нас ребята и иных вероисповеданий, мусульмане, но никто ничего против никогда не говорил. И вообще, иконы всегда были с нами — и на других направлениях. Когда я увольнялся, ребятам говорю: “Слушайте, вы сейчас на другое направление уходите, вы иконы будете забирать, нет? Заберу их?” Не отдали ни одной, забрали все с собой, пожертвовав личными вещами — все с собой не унесешь, место ограничено».