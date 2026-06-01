Батюшка под прикрытием. Как священник стал штурмовиком на СВО и главой муниципалитета

Сослуживцы не догадывались.
Отец Алексея был клириком, и сын решил продолжить династию. Окончив Московскую духовную семинарию, отслужил в армии, женился и вернулся на малую родину — в Курганскую область. За три десятка лет Новоселов успел послужить в разных храмах, но дольше всего — в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Шумихе. «В Шумихе мы построили небольшой храм — там его не было, был лишь молитвенный дом. С 2002 года я там служил до того, как ушел на СВО», — рассказывает он.
Свою жизнь священник резко поменял в 2023 году. Тогда он много общался с уходящими на спецоперацию, благословлял их перед отправкой, а также разговаривал с родными бойцов, которые шли в храм за поддержкой находящихся за ленточкой. В это же время получил неутешительный прогноз врачей из-за тяжелой болезни и, поговорив с женой по душам, принял решение успеть принести пользу на СВО. «Четырем сыновьям до последнего не говорил о планах. Накануне вечером мы собрались, и я им объявил — завтра уезжаю», — вспоминает он.
О своем духовном сане Новоселов сослуживцам не рассказывал. Говорит, что хотел попасть на передовую и избежать какого-либо снисхождения. «Да, окормлять ребят-бойцов тоже благое дело, но я решил, что пусть я буду просто солдатом и делать то, что делают все», — объясняет он.
«Батюшку здесь не видел?».
Уже при первом боевом задании в Северодонецке Новоселов убедился — за ленточкой все приходят к вере.
«Я был с пареньком, земляком, заехали за ленточку, — вспоминает он. — Первый пункт нашей дислокации был в Северодонецке, после чего должны были пойти под Кременную. Выпрыгиваем мы из кузова “Камаза” военного, а по территории идет бородатый человек в камуфляже. Ну, мы так сначала не поняли кто, а когда ближе подошел, смотрим — у него крест висит». По словам Новоселова, мужчина с ними поздоровался, спросил, как дела, «нужно ли кому крестик или иконочку», однако никто не взял, и тот ушел. «Паренек и говорит: “Не думал даже, что и здесь попы!” — смеется Новоселов.
«И у нас первая задача: дней десять мы находимся в лесах под Кременной, под обстрелами. С земляком тем мы были в разных траншеях, никак не пересекались. После того как нас выводят, мы встречаемся с ним, он на эмоциях, рассказывает: “В меня там чуть не попали!” “Слушай, ты батюшку здесь этого не видел? Крестик мне надо”, — продолжает он. Через пару дней встречаю — показывает мне и крестик, и иконочку ламинированную — у батюшки взял. Связь там тогда ловила только на крыше разбитого здания, мы залезали туда и пробовали поймать сигнал, поговорить. И вот он оттуда дозвонился до своих и сказал им пойти в храм — поставить свечки».
Бойцы не только рассчитывают на помощь священных образов, но и сами помогают в их спасении и сохранении. Новоселов вспоминает, как из подвала разрушенного храма в Бахмуте (российское название — Артемовск) спасали церковные реликвии.
«Лазили в подвал, чтобы спасти иконы, облачение священническое и так далее. Мы это все сложили, упаковали и в храм передали. И все как один: хоть и обстрелы, а вот не боялись ничего, шли, доставали, хотя вроде другой там и носа бы не показал. Какие-то иконочки, честно скажу, мы в своей землянке, “столовой” поставили, свечки принесли, — вспоминает Новоселов. — И тут же спали у нас ребята и иных вероисповеданий, мусульмане, но никто ничего против никогда не говорил. И вообще, иконы всегда были с нами — и на других направлениях. Когда я увольнялся, ребятам говорю: “Слушайте, вы сейчас на другое направление уходите, вы иконы будете забирать, нет? Заберу их?” Не отдали ни одной, забрали все с собой, пожертвовав личными вещами — все с собой не унесешь, место ограничено».
За три года сражения в штурмовых подразделениях Новоселов был дважды ранен. Одно из ранений получил под Артемовском в 2023 году в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Еще одно — в 2025 году от FPV-дрона, когда российские бойцы брали пригород Часова Яра. Дрон ударил в автомобиль, в котором находился боец.
Новоселов вернулся домой с наградами, включая медаль «За отвагу». «Я нисколько не жалею, что я пошел туда не в качестве священника. Там духовенство есть, я думаю, что батюшки справляются как могут со своей работой, со своим служением. Я думаю, что мое решение было правильное», — говорит он.
Со стороны казалось проще.
После возвращения Новоселова с СВО губернатор Вадим Шумков, который был знаком с его историей, предложил ветерану поступить на муниципальную службу и возглавить Щучанский округ. Однако решение было не таким простым, как может показаться, рассказывает Новоселов: первой мыслью было «я не готов», ведь ранее с муниципальной службой не был знаком совсем. Но побороть сомнения помогла большая моральная и методическая поддержка областных властей.
В сентябре 2025 года Новоселов стал исполняющим полномочия главы округа, а уже в декабре приставка «и.о.» отпала. Бывший священнослужитель и боец СВО признается: ожидания и реальность от муниципальной службы совершенно не совпали.
«Когда начинаешь вникать во все проблемы, все задачи, которые стоят перед властями, осознаешь ответственность перед людьми, этот обывательский взгляд на работу администрации улетучивается, — заключает Новоселов. — Честно скажу: в 18:00 ни разу не ушел с работы. Нормально, когда ты задерживаешься до 21:00−22:00. В некоторые дни бывает и к 00:00 домой приезжаешь. Понимаешь, что не все так просто, не все проблемы мы можем решить сразу, по взмаху волшебной палочки».
По его словам, главное — стараться что-то изменить. «Как сказано было у нас на плакате части ВДВ: “Можешь идти — иди, не можешь идти — ползи, но врага победи”. Вот так же и здесь. Может, мы не можем быстро что-то изменить в лучшую сторону, но если мы хотя бы полшага сделаем или просто даже встанем с места в том направлении, это уже будет большой плюс в движении вперед», — говорит ветеран.
К слову, «делал шаги» Новоселов даже во время реабилитации в курганской клинической больнице — весной бывший священник попал в федеральную медиаповестку, удивив главу Совфеда Валентину Матвиенко желанием побыстрее сбежать из больницы на муниципальную службу. Во время знакомства с ветераном Матвиенко назвала его достойным примером, однако призвала уделить время и своему здоровью. «Рвался обратно в рабочий строй, потому что не хотел пропустить ничего важного», — улыбается Новоселов.
Дружба на передовой и после.
Он отметил, что в работе мэром пригодился опыт общения с людьми как на службе в РПЦ, так и на военной.
«Больше всего это помогло именно в понимании проблем людей, их переживаний. В том числе мне понятны проблемы бойцов СВО. Да, у каждого свой характер, но ведь на передовой нелегко, и когда человек приходит сюда в отпуск отдохнуть и появляются какие-то проблемы, понятно, что он начинает расстраиваться. Мне проще найти общий язык, что-то пояснив, обсудив: они меня воспринимают, а я — их», — говорит Новоселов.
В основном, по его словам, все вопросы «житейские».
Новоселов общается не только с бойцами СВО своего округа, ведь за три года на спецоперации приобрел много друзей и товарищей, со многими из которых поддерживает связь и сегодня. «Мы сейчас переписываемся, да и звонят просто поболтать. Взаимосвязь у нас остается. Тут один паренек — мы с ним рядом бок о бок спали почти полгода в мешках-спальниках — мне отписался, официально так говорит: “Алексей Николаевич, спасибо, что ты был в моей жизни”. Конечно, приятно слышать такое», — признается он.
«А один из товарищей устроил сюрприз, приехав лично. Секретарь говорит: “Там к вам сослуживец”. Я удивился. Оказалось, земляк — вместе уезжали туда, вместе под Кременной были и под Бахмутом — в разных подразделениях, но вместе. Человек, оказывается, недалеко здесь живет и приехал в отпуск, забежал в гости — поздороваться, чайку попить, — рассказывает он. — И я буду рад каждому гостю. Но это, наверное, уже когда мы закончим там все, когда ребята у нас придут живыми-здоровыми».
Мария Попова.