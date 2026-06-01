Командир Бизон: группировка «Север» уничтожила более 10 станций Starlink ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Операторы дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 10 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ за неделю в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПС с позывным Бизон.
«Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили более 10 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области. Военнослужащие подразделений БПС при обнаружении станций и антенн ведут доразведку целей и поражают как средства связи, генераторы от которых питается станция, так и бойцов подразделений связи ВСУ», — рассказал он.
Отмечается, что благодаря слаженным действиям расчетов БПЛА, а также постоянному контролю передвижений и действий подразделений ВСУ удается вскрывать и уничтожать замаскированные станции связи и узлы связи боевиков. «Чем меньше у противника возможностей осуществлять полноценное управление подразделениями, тем нам лучше. Даже по “перехвату” их радиостанций понятно, что как только начинаются проблемы с привычной для них связью, так сразу возникает паника», — добавил Бизон.