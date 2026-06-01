Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Бизон: группировка «Север» уничтожила более 10 станций Starlink ВСУ

Военный сообщил, цели поразили операторы FPV-дронов группировки.

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Операторы дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 10 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ за неделю в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПС с позывным Бизон.

«Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили более 10 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области. Военнослужащие подразделений БПС при обнаружении станций и антенн ведут доразведку целей и поражают как средства связи, генераторы от которых питается станция, так и бойцов подразделений связи ВСУ», — рассказал он.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям расчетов БПЛА, а также постоянному контролю передвижений и действий подразделений ВСУ удается вскрывать и уничтожать замаскированные станции связи и узлы связи боевиков. «Чем меньше у противника возможностей осуществлять полноценное управление подразделениями, тем нам лучше. Даже по “перехвату” их радиостанций понятно, что как только начинаются проблемы с привычной для них связью, так сразу возникает паника», — добавил Бизон.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше