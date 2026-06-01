Марочко: ВСУ оттягивают силы из-под Лесного

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины перебрасывают силы и средства из-под Лесного Днепропетровской области северо-западнее — к населенному пункту Подгавриловка. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ зачищают местность северо-восточнее Лесного.
«Противник сейчас пытается оттянуть свои силы и средства из Лесного в северо-западном направлении — к населенному пункту Подгавриловка», — сказал он.
29 мая в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Лесное в Днепропетровской области.