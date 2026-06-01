Кочарян назвал «геополитическим шпагатом» внешнюю политику Армении

Армении не стоит «встревать в противоречия великих держав», а необходимо, наоборот, «сглаживать» их и учитывать собственные экономические интересы, заявил в интервью телеканалу РБК бывший президент страны Роберт Кочарян.
«На конфликте можно выиграть только у одной из сторон, враждуют с другой. Зачем Армении вместо комплиментарного выбирать вот такой путь? Мы не настолько сильны, мы не настолько геополитически важны Мы не должны делать никогда шагов, которые нашими партнерами и великими странами могут быть оценены как угроза их безопасности», — подчеркнул Кочарян.
Роберт Кочарян с 1998 по 2008 год занимал пост президента Республики Армения, дважды побеждая на выборах главы государства. До этого он был одним из лидеров карабахского движения, руководил непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) в качестве президента с 1994 по 1997 год, а затем занимал пост премьер-министра Армении.
В настоящее время Кочарян является лидером оппозиционного блока «Армения» и кандидатом в премьер-министры от этого альянса на парламентских выборах 2026 года, выступая ключевой фигурой политического противостояния в стране.
При всей риторике движения Армении в сторону Европы экономическая зависимость от российского рынка многократно возросла, отметил он. В связи с этим необходимо «привязывать» экономические интересы к Европе, однако сейчас ситуация обстоит иначе.
«Что у нас происходит: вся риторика направлена в сторону Европы, а экономика и бизнес — в сторону России. Это шпагат, политический, геополитический шпагат», — отметил бывший президент Армении, добавив, что внешняя экономическая политика армянских властей противоречит экономическим интересам своей страны.
«К чему это приведет? Для человека нетренированного делать шпагат — это разрыв связок в соответствующем месте», — сказал Кочарян.
Отношения Еревана и Москвы обострились на фоне происходящих в Армении процессов евроинтеграции. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что Армении стоит как можно раньше определиться между Евросоюзом (ЕС) и Европейским экономическим союзом (ЕАЭС) — в таком случае возможен «мягкий и интеллигентный развод». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Ереван будет сталкиваться с проблемами в ЕАЭС по мере сближения с ЕС, так как в один момент принимаемые Арменией нормы будут противоречить принципам евразийского объединения.
В конце мая, по итогам саммита ЕАЭС в Астане, страны-участницы — Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан — призвали Армению как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС. Страны ЕАЭС в совместном заявлении также сообщили, что к декабрьскому заседанию Высшего Евразийского экономического совета подготовят доклад о последствиях возможной приостановки членства Армении в содружестве.
27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз.
Пашинян говорил, что выход Армении из ЕАЭС в повестке Еревана не стоит. Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян также заявлял, что Ереван не заинтересован в разрыве политических, экономических и остальных связей с Москвой и будет работать над сохранением «естественных отношений» с российской стороной.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».