Выбор Армении и реакция России. Главное из интервью Роберта Кочаряна РБК

Выбор между Европейским союзом (ЕС) и Европейским экономическим союзом (ЕАЭС), стоящий перед Арменией, — это выбор между неосуществимой мечтой и определенностью, которая «очень существенно помогает экономике развиваться», считает Кочарян. Он охарактеризовал его как «экзистенциальный для всей экономики Армении».
«Есть конкретная ситуация, которая просто позволяет экономике Армении дышать и развиваться. Мы некую химеру как бы ставим как приоритет, отказываясь от того, что реально позитивно влияет на нашу жизнь», — пояснил экс-президент страны.
Он подчеркнул, что сейчас в регионе «идет борьба геополитических центров за присутствие»: европейцы и американцы «делают абсолютно все, чтобы вытеснить Россию». При этом Армения, по словам Кочаряна, сама себя «вбросила» в этот процесс.
«Я думаю, просто мудрее было бы не влезать в эту тему, переждать геополитическую бурю и после нее посмотреть, с минимальным ущербом выбрать все-таки ту надежную пристань, которая позволит тебе держать свой народ в безопасности и в процветании», — объяснил Кочарян.
О взаимоотношениях Еревана и Москвы.
Возможный разрыв отношений между Россией и Арменией станет катастрофой для последней, заявил Кочарян. Он указал, что почти вся армянская сельхозпродукция экспортируется в Россию, в то время как рынок Евросоюза характеризуется «почти непреодолимыми барьерами».
«Фермеры задушат своих руководителей. 98% сельхозпродукции, более 90% алкогольной продукции — это вина, коньяки. Куда это все пойдет, никто не знает. И никто не пытается показать, что пойдет куда-то в какую-то конкретную страну, абсолютно нет. Последствия будут реально просто катастрофические», — отметил Кочарян.
При этом доля Армении в торговом обороте России такова, что разрыва торговых связей там «никто не заметит», считает он. «Слишком неравная ситуация, чтобы играть на этом. Играть на том, что кормит твою экономику, дает возможность тебе развиваться. Не просто недальновидно, это глупо», — подчеркнул кандидат в премьер-министры.
О реакции России на политику армянских властей.
Россия достаточно долго и терпеливо пыталась объяснять властям Армении, что проблемы из-за сближения республики с ЕС вполне возможны. Более того, были прямые намеки о последствиях, рассказал Кочарян. Однако чаша этого терпения переполнилась, считает он.
«Почему именно сейчас? Потому что в начале мая было большое собрание здесь — саммит Европейского сообщества. На этом саммите оказался [президент Украины Владимир] Зеленский, прозвучали очень агрессивные заявления в адрес России. Я думаю, это триггер, который подтолкнул Россию к каким-то действиям», — сказал армянский политик.
По его мнению, таким образом провоцируют российскую сторону, на которую потом же и «сваливают все это».
О своем видении геополитической роли Армении.
По словам Кочаряна, в блоке «Альянс Армения» не выступают против отношений с ЕС, но считают, что зарабатывать деньги нужно на том рынке, который уже открыт перед республикой.
«Мы не против безвизового режима. Наоборот, мы уверены, что мы его добьемся лучше, чем власть нынешняя. Но мы говорим следующее: есть огромный рынок, который мы знаем, есть огромная диаспора, которая помогает нам чувствовать себя комфортно на этом рынке. И давайте зарабатывать деньги на этом рынке», — пояснил он.
Еревану нужно проводить сбалансированную политику и «не встревать в противоречие между великими центрами сил»; пытаться не играть на противоречиях, а наоборот, пытаться их сглаживать. «Армении просто не надо лезть на рожон, а выстраивать сбалансированные, правильные отношения, которые исходят из своих интересов, а не из интересов Брюсселя или Вашингтона», — считает экс-президент.
Кроме того, у нынешней армянской власти «вся риторика в сторону Европы», при этом экономика и бизнес — в сторону России. Это, по словам Кочаряна, «геополитический шпагат», который «для ненатренированного человека» грозит «разрывом связок на соответствующем месте». «То есть рынок этот [российский] для нас открыт, барьеров нету. Хочешь ты или не хочешь, рынок ориентируется туда, и твоя внешняя экономическая политика не имеет ничего общего, ничего общего с экономическими интересами твоей страны. Вот куда это приведет?» — сказал Кочарян.
О Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах был потерян Арменией, поскольку Ереван без консультаций с Россией подписал заявление, в котором признал его частью Азербайджана, заявил Кочарян.
«Президенты Азербайджана и Армении согласились на миротворческие присутствие. Но как только одна из сторон выходит из этой конструкции, она обваливается. То есть Армения, по сути, этим подписанием вышла из этой конструкции, но потом говорит: “Вы с Азербайджаном, как хотите, договаривайтесь” Конструкция обвалилась, но они очень удачно вот эту вину возложили на Россию», — сказал он. По его мнению, можно было «спасти Карабах, сохранив эту конструкцию».
О сближении Армении и Турции.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается переписать историю в попытке понравиться президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, считает Кочарян. По его мнению, риторика властей Армении о том, что нужно «закрыть печальные страницы» армянско-турецкой истории, переступить через геноцид и через то, что Арарат находится на территории Турции, направлена именно на это.
Стремление сблизиться со Стамбулом, утверждает Кочарян, связано с тем, что Пашинян понимает: ЕС — это «некая сказка». «Он понимает, что в Евросоюз — это некая сказка, но реально речь идет о смене приоритетов от России к Турции. Я думаю, вот это он прекрасно понимает. Речь не о вхождении в Евросоюз, речь о смене как бы регионального влияния России на региональное влияние Турции», — пояснил политик.
При этом современный мир движется от однополярности к многополярности, отметил он. Кроме того, объединение, к которому стремится Пашинян, «далеко не в лучшей форме». «Если ты заботишься о стране, ты должен заботиться о людях и не рисковать теми, кто в сфере твоей ответственности», — считает Кочарян.
О «пути Трампа».
Кочарян назвал проект «путь Трампа» («Дорога Трампа к международному миру и процветанию», TRIPP) огромной рекламной кампанией, поскольку в нем 42-километровый участок дороги «раздули до проекта планетарного масштаба». При этом, по его мнению, экономической выгоды для Вашингтона в этом проекте нет, однако таким образом обеспечивается американское присутствие на границе между Ираном и Арменией. «Вот это выраженный интерес Соединенных Штатов — следить за Ираном», — подчеркнул экс-президент Армении.
Он добавил, что подписание сторонами договора о запуске проекта не означает, что коммуникации начнут работать в пользу Армении. Еревану нужно масштабировать этот проект, а чтобы снять риски реакции Ирана, привлечь других игроков, которые Тегераном воспринимаются дружелюбно. Например, Россию или Китай.
