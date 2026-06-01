Налоговый кешбэк для семей, ГОСТы для гостиниц и прибавка к пенсии: какие изменения ждут россиян в июне

Кроме того, с 14 июня начнут действовать поправки, согласно которым кредитные организации должны будут более оперативно замораживать счета людей из списка Росфинмониторинга. Теперь это сделают в течение суток, а не одного рабочего дня. К тому же, если лицо из перечня объявлено в розыск, банк приостанавливает осуществление операций до завершения розыска. При этом такой человек может использовать денежные средства для уплаты налогов, штрафов и иных платежей по обязательствам.