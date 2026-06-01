Командир Велес: группировка «Север» за сутки уничтожила 19 дронов «Баба-яга» ВСУ

Цели поразили при помощи специально подготовленных беспилотников-перехватчиков, сообщил военный.

КУРСК, 1 июня. /ТАСС/. Расчеты подразделений группировки войск «Север» за сутки выявили и уничтожили 19 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» на территории Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир батальона с позывным Велес.

«В ходе выполнения боевых задач в ночное время вели активную работу по уничтожению вражеских БПЛА. Поражение воздушных целей осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков, FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью и мобильными огневыми группами. Всего за сутки на нашем направлении было уничтожено 19 гексакоптеров ВСУ типа “Баба-яга”, — рассказал командир батальона.

Велес добавил, что расчеты дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» круглосуточно дежурят в небе и продолжают выявлять, а затем уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА, пункты управления, блиндажи, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ.

