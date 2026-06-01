Эксперт Стефанеско: на Западе оказывают давление на желающих переехать в Россию

Власти пытаются создать барьеры и ограничения для них, сообщил предприниматель.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Западные страны оказывают давление на своих жителей, которые хотят переехать в Россию, пытаясь создать барьеры и ограничения для них. Об этом ТАСС рассказал предприниматель, основатель платформы сопровождения экспатриации в Россию Ruspatriation и агентства миграционного туризма Time to Russia Александр Стефанеско.

«Серьезное давление оказывается именно на тех, кто выбирает Россию для переезда, поэтому зачастую они никому не рассказывают о своем переезде. Это связано, например, с банковскими ограничениями. То есть если французские банки узнают, что их клиент стал резидентом РФ, чаще всего они замораживают счета. Особенно остро эта проблема касается предпринимателей — местная налоговая начинает пристально отслеживать и контролировать любое действие», — сказал он.

При этом Стефанеско подчеркнул, что зачастую именно оказание помощи и поддержи в финансовых вопросах при переезде становится основным запросом от иностранцев, так как многие сталкиваются с барьерами в этой сфере.