Иран нанёс ответный удар по базе США после атаки на остров Сирик

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар по американской авиабазе, откуда была произведена атака на иранский остров Сирик.
Об этом передаёт агентство Mehr.
По его данным, американские военные нанесли удар по вышке связи на острове Сирик. Воздушно-космические силы КСИР незамедлительно нанесли ответный удар по авиабазе, с которой была произведена атака.
В КСИР заявили, что все намеченные цели ликвидированы.
Кроме того, военные пригрозили США более масштабным ответом в случае повторной агрессии.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в выходные нанесло удары по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками.