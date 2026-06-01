Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран нанёс ответный удар по базе США после атаки на остров Сирик

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар по американской авиабазе, откуда была произведена атака на иранский остров Сирик.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар по американской авиабазе, откуда была произведена атака на иранский остров Сирик.

Об этом передаёт агентство Mehr.

По его данным, американские военные нанесли удар по вышке связи на острове Сирик. Воздушно-космические силы КСИР незамедлительно нанесли ответный удар по авиабазе, с которой была произведена атака.

В КСИР заявили, что все намеченные цели ликвидированы.

Кроме того, военные пригрозили США более масштабным ответом в случае повторной агрессии.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в выходные нанесло удары по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше