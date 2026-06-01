США нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления БПЛА

Как следует из сообщения CENTCOM, опубликованного в социальной сети X, «удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, в том числе на сбитый американский беспилотник MQ-1, который летел над международными водами».
В ведомстве уточнили, что в результате атаки были ликвидированы иранские средства противовоздушной обороны, наземная станция управления, а также два ударных БПЛА.
«В случае повторения атаки реакция будет совершенно иной», — подчеркнули в Корпусе стражей исламской революции.