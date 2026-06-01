Вице-премьер Петкевич раскрыла, кому Лукашенко поручил подарить картошку

Вице-премьер, представитель от республики в Совете Евразийской экономической комиссии Наталья Петкевич в эфире «Первого информационного телеканала» раскрыла, кому президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подарить картошку молодого урожая.
В эфире телеканала показали кадры, на которых глава Беларуси после участия в саммите ЕАЭС общается с представителями российской делегации. По словам Натальи Петкевич, стороны говорили про определенные проблемы и конкретные вопросы двустороннего сотрудничества в рамках Союзного государства. Речь шла и про совместное реагирование на вызовы.
Как уточнила вице-премьер, также обсуждалась и темы Армении. А еще говорили о будущих контактах глав Беларуси и России. Также Петкевич добавила, что Лукашенко напомнил про свое поручение передать белорусскую картошку отдельным высокопоставленным членам российской делегации. Это сделают из молодого урожая.