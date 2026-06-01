NYT: США негласно провели 70 судов через Ормузский пролив

С сопровождением США через территорию проходит в среднем три судна в день. До военной операции США против Ирана через Ормузский пролив ежедневно проходило более 100 коммерческих судов. Суда идут с отключенными транспондерами и, вероятно, идут у берегов Омана, чтобы не попасть под удары со стороны Ирана.