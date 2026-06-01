Эксперт Степанов: началась вторая волна передачи ВСУ закупленного у РФ оружия

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вторая волна передачи Киеву закупленного советского и российского оружия началась и может коснуться стран Латинской Америки. Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
Как заявил ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Россия рассчитывает, что Венесуэла будет отвергать попытки западных эмиссаров вовлечь ее в схемы поставок оружия Киеву.
«Сейчас это системная работа и де-факто следующая волна военно-технического обеспечения киевского режима за счет передачи российского вооружения. В первую волну страны Восточной Европы, которые в свое время закупали советское и российское оружие, поставляли его ВСУ. Идет вторая волна с акцентом на страны Латино-Карибской Америки. И это опять же одно из следствий смены власти в Каракасе и тотального внешнего контроля со стороны Вашингтона», — сказал Степанов.
Он считает, что все страны, куда РФ поставляла свое оружие, потенциально находятся в таком положении, «что на них просто будут давить и побуждать их к поставкам».
«Мы видим, что де-факто суверенитет в сфере национальной безопасности Венесуэлы также передан на внешний контур. Высокая вероятность передачи этого военно-технического имущества, несмотря на ограничения и контрактные обязательства. Мы понимаем, что сейчас ни нормы международного права не работают, ни контрактные договоренности», — отметил эксперт.