Масштабная спецоперация: Казахстан и Украина нанесли удар по транснациональной группировке в Одессе

«Министерство внутренних дел Республики Казахстан призывает граждан сохранять бдительность. Помните: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не требуют оформлять кредиты или переводить денежные средства на так называемые “безопасные счета”, не устанавливайте сторонние приложения по просьбе неизвестных лиц и не передавайте коды подтверждения, пароли и доступ к устройствам третьим лицам», — напомнил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.