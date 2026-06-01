На Западе назвали удары Украины по ЗАЭС признаком отчаяния

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют о неспособности Украины добиться успехов на поле боя. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, Киев испытывает «одержимость» Запорожской АЭС и утратил возможность вернуть объект военным путём. Меркурис утверждает, что в этих условиях могут предприниматься попытки оказать давление через создание угрозы инцидентов на станции.

«Поэтому то, что они, судя по всему, пытаются сделать, на мой взгляд, — это спровоцировать какую-то аварию на АЭС, чтобы убедить всех, что она должна быть передана им обратно, поскольку это единственный способ обеспечить её безопасную эксплуатацию», — заявил аналитик.

Он также заявил, что любые атаки на атомные объекты недопустимы и противоречат международным нормам, включая положения о недопущении ударов по ядерной инфраструктуре. По его оценке, подобные инциденты могут рассматриваться как фактор эскалации конфликта.

Напомним, ранее ВСУ нанесли удар по транспортному цеху станции. БПЛА уничтожил шесть автобусов и две «газели». Сотрудники не пострадали. Эксперты МАГАТЭ осмотрели место попадания дрона и зафиксировали повреждения. Кроме того, украинские военные впервые целенаправленно атаковали машинный зал энергоблока № 6.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
