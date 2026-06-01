Губернатор наградил детей и молодежь Иркутской области за достижения в области культуры

Торжественная церемония награждения прошла в Иркутской областной детской школе искусств. 60 юных вокалистов, музыкантов, танцоров и художников получили награды, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Игорь Кобзев отметил, что стипендия является ярким свидетельством таланта и упорного труда награжденных, а также весомой заявкой на большое будущее. Он подчеркнул их выдающиеся способности, трудолюбие, целеустремленность и преданность своему делу.
В числе стипендиатов оказались десять студентов профессиональных образовательных учреждений культуры в возрасте до 21 года и 50 воспитанников детских школ искусств из разных городов и поселков Иркутской области.
Стипендии присуждаются на конкурсной основе за высокие творческие достижения в области музыкального, изобразительного, хореографического и других видов искусств. В этом году на соискание стипендий было подано 117 заявок из 18 муниципальных образований.
Министр культуры региона Олеся Полунина напомнила, что стипендию Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства вручают с 2001 года. За это время ее получили 1160 талантливых ребят из 38 муниципальных образований области.
Размер стипендии составляет 50 тысяч рублей, и она выплачивается единовременно.