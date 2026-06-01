Алексей Текслер пожелал детям осуществить свои самые смелые мечты

Губернатор Челябинской области поздравил ребят и их родителей с праздником.

Источник: 1obl.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей, отметив, что забота о семье и подрастающем поколении остается одним из главных приоритетов работы правительства.

«Этот светлый и добрый праздник напоминает нам о нашей общей ответственности за судьбу каждого ребенка. Дети — наше будущее, связь времен, гордость и самая главная ценность. От нас, взрослых, зависит, какими они вырастут, какие мечты воплотят в жизнь и какой след оставят в истории родной земли», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области забота о семье и детстве является одним из главных приоритетов. В регионе создаются условия для всестороннего развития подрастающего поколения: строятся новые современные школы и детские сады, развиваются спортивные комплексы, открываются центры творчества и дополнительного образования.

От всей души желаю нашим замечательным ребятам незабываемых каникул, полных приключений и открытий! Пусть рядом будут верные друзья, каждый день приносит радость познания, а самые смелые мечты воплощаются в реальность. Каждой семье желаю крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и успехов во всех начинаниях!

добавил Алексей Текслер