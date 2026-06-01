В Москве в понедельник до +20 °C и без осадков

Воздух в Москве в понедельник, 1 июня, прогреется до +20 °C, существенных осадков не ожидается, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Об этом Тишковец рассказал РИА Новости.
По его словам, погода будет облачной с прояснениями. По области местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3−8 метров в секунду.
Он добавил, что показания барометров немного подрастут и составят 747 миллиметров ртутного столба.
Ранее метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве в начале июня сохранится тенденция к улучшению погоды.