Силы ПВО за ночь сбили 72 дрона ВСУ над регионами РФ и Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что дроны ликвидированы с 20:00 31 мая до 07:00 1 июня над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря.
Накануне, 31 мая, Минобороны сообщило, что за сутки были сбиты 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, четыре управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда HIMARS.