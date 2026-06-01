Выборы президента в Колумбии затянулись на второй тур

По итогам прошедшего 31 мая голосования на президентских выборах в Колумбии ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов избирателей. По предварительным подсчетам, представитель оппозиционной партии «Твердо за Родину» Абелардо де ла Эсприэлья лидирует с 43,7% голосов, на втором месте — сторонник действующего президента, представитель правящей коалиции «Исторический пакт» Иван Сепеда с 40,9% голосов, передает Financial Times.

Второй тур выборов назначен на 21 июня. В своей предвыборной кампании де ла Эсприэлья обещает положить конец левому политическому курсу в стране, восхваляет президента США Дональда Трампа и главу Аргентины Хавьера Милея. Он также пообещал построить мега-тюрьмы для борьбы с ростом преступности, разрешить добычу сланцевого газа в сельской местности и наладить отношения с США.

Иван Сепеда обещает продолжить реализуемую сейчас государственную политику, а также намерен расширить роль государства в экономике, опираясь на реформы здравоохранения, пенсионного обеспечения и трудового законодательства.

Действующий президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает итоги предварительного подсчета голосов на выборах главы государства и будет ждать завершения обработки протоколов избирательными комиссиями. В соцсети X он отметил, что предварительный подсчет был проведен частной структурой с нарушением алгоритмов ПО для подсчета голосов и их проверки.

