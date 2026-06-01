Выборы президента в Колумбии затянулись на второй тур

Действующий президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает итоги предварительного подсчета голосов на выборах главы государства и будет ждать завершения обработки протоколов избирательными комиссиями. В соцсети X он отметил, что предварительный подсчет был проведен частной структурой с нарушением алгоритмов ПО для подсчета голосов и их проверки.