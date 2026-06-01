Силы ПВО за ночь сбили 72 украинских беспилотника

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над регионами и акваторией Чёрного моря, сообщило Министерство обороны России.
Уточняется, что боевая работа велась с 20:00 мск 31 мая до 7:00 мск 1 июня. Дроны самолётного типа уничтожались над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областями, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря.
Ранее в РСЧС Республики Дагестан заявили об угрозе атаки беспилотников на Северном Кавказе.