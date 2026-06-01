Власти Ирана назвали ложью сообщения об отставке президента Пезешкиана

Возможная отставка президента Ирана Масуда Пезешкиана — ложные сплетни, заявил в соцсети Х заместитель главы отдела коммуникаций администрации президента Ирана Мехди Табатабаи.

Так в Тегеране отреагировали на публикацию базирующегося в Великобритании телеканала Iran International. По его информации, Масуд Пезешкиан направил верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи официальное прошение об уходе со своего поста. Телеканал утверждает, что в своем письме президент жаловался на политический тупик и невозможность выполнять обязанности, поскольку Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы фактически отстранил президента и правительство от процесса принятия решений, взял под контроль ключевые сферы власти и заблокировал дипломатические контакты с США.

Представители иранского руководства назвали эти сообщения спланированной медиаатакой. Мехди Табатабаи подчеркнул, что иностранный телеканал выдает желаемое за действительное, а сам глава государства не планирует прекращать служение народу.

Пресс-секретарь правительства Фатиме Мохеджерани сообщила в соцсети Х, что кабинет министров Масуда Пезешкиана работает в штатном режиме и продолжает заниматься решением текущих проблем Ирана.

