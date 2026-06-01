В 2025 году Евросоюз (ЕС) запустил оборонный финансовый механизм SAFE (Security Action for Europe) для финансирования проектов по производству и совместным закупкам оружия на €150 млрд. ЕС считает своей ключевой задачей на ближайшие годы укрепление обороноспособности и подготовку к гипотетическому сценарию «большой высокоинтенсивной войны». Только за прошлый год военные расходы Европы выросли на 80%. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин убежден, что ЕС превращается в военный альянс.