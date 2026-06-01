Госсекретарь Совбеза Белоруссии обвинил Запад в подготовке к войне

Госсекретарь Совета Безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович утверждает, что Москва и Минск не представляют угрозы для Запада. Несмотря на это, западные страны открыто ведут подготовку к войне, убежден он.

По словам главы белорусского СБ, на подготовку к конфликту нацелены все военные бюджеты стран Европы. «Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на Европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают», — пояснил господин Вольфович (цитата по CTV).

В 2025 году Евросоюз (ЕС) запустил оборонный финансовый механизм SAFE (Security Action for Europe) для финансирования проектов по производству и совместным закупкам оружия на €150 млрд. ЕС считает своей ключевой задачей на ближайшие годы укрепление обороноспособности и подготовку к гипотетическому сценарию «большой высокоинтенсивной войны». Только за прошлый год военные расходы Европы выросли на 80%. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин убежден, что ЕС превращается в военный альянс.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше