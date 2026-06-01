Франция задержала идущий из России танкер в Атлантическом океане

Французские военно-морские силы произвели задержание нефтяного танкера «Тагор», который направлялся из Российской Федерации, в водах Атлантического океана. Информацию об этом событии обнародовал президент Франции Эммануэль Макрон через свою учетную запись в социальной сети X.

«Сегодня утром наши моряки остановили очередное судно с нефтью, следующим из России, под названием “Тагор”. Оно подпадает под международные ограничения. Наша позиция остается твердой и непоколебимой», — отметил глава государства.

Макрон добавил, что данная операция осуществлялась в открытых водах, и в ней участвовали несколько стран-союзников, включая Соединенное Королевство. Как подчеркнул президент, все действия по задержанию проводились с соблюдением норм морского законодательства.

