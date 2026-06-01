В Иране опровергли слухи об отставке президента Масуда Пезешкиана

Заместитель главы отдела коммуникаций администрации президента Ирана Мехди Табатабаи в соцсети X назвал «ложными сплетнями» информацию о возможной отставке президента Масуда Пезешкиана.

Источник: AP 2024

В Тегеране таким образом отреагировали на публикацию базирующегося в Великобритании телеканала Iran International. Как сообщалось, Масуд Пезешкиан направил верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи официальное прошение об уходе с поста. Телеканал утверждал, что в письме президент жаловался на политический тупик и невозможность выполнять обязанности. Отмечалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы фактически отстранил президента и правительство от процесса принятия решений, взял под контроль ключевые сферы власти и заблокировал дипломатические контакты с США.

Представители иранского руководства охарактеризовали эти сообщения как спланированную медиаатаку. Мехди Табатабаи подчеркнул, что иностранный телеканал выдает желаемое за действительное, а сам глава государства не планирует прекращать служение народу.

Пресс-секретарь правительства Фатиме Мохеджерани в соцсети X сообщила, что кабинет министров Масуда Пезешкиана работает в штатном режиме и продолжает заниматься решением текущих проблем Ирана.

Иранский политик и врач-хирург, Масуд Пезешкиан — известный представитель реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Ирана и действующий президент страны. Его карьера связана с медициной, парламентской работой и реформаторской повесткой. Собрали главное из биографии деятеля.
Читать дальше