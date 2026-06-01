В Иране опровергли слухи об отставке президента Масуда Пезешкиана

В Тегеране таким образом отреагировали на публикацию базирующегося в Великобритании телеканала Iran International. Как сообщалось, Масуд Пезешкиан направил верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи официальное прошение об уходе с поста. Телеканал утверждал, что в письме президент жаловался на политический тупик и невозможность выполнять обязанности. Отмечалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы фактически отстранил президента и правительство от процесса принятия решений, взял под контроль ключевые сферы власти и заблокировал дипломатические контакты с США.