В Иране опровергли слухи об отставке президента Масуда Пезешкиана

В Тегеране таким образом отреагировали на публикацию базирующегося в Великобритании телеканала Iran International. Как сообщалось, Масуд Пезешкиан направил верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи официальное прошение об уходе с поста. Телеканал утверждал, что в письме президент жаловался на политический тупик и невозможность выполнять обязанности. Отмечалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы фактически отстранил президента и правительство от процесса принятия решений, взял под контроль ключевые сферы власти и заблокировал дипломатические контакты с США.
Представители иранского руководства охарактеризовали эти сообщения как спланированную медиаатаку. Мехди Табатабаи подчеркнул, что иностранный телеканал выдает желаемое за действительное, а сам глава государства не планирует прекращать служение народу.
Пресс-секретарь правительства Фатиме Мохеджерани в соцсети X сообщила, что кабинет министров Масуда Пезешкиана работает в штатном режиме и продолжает заниматься решением текущих проблем Ирана.