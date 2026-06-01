Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин рассказал, какие законы вступают в силу в России с июня 2026 года

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в России в июне 2026 года.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в России в июне 2026 года.

С 5 июня в стране вводятся дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих. Так, один из родителей или детей военнослужащего, который является инвалидом I или II группы, продолжающего военную служба и не состоящего в браке, получает право на предоставление отпуска одновременно с ним.

С 30 июня в России усилится контроль за мигрантами. Эксперимент по апробации правил и условий въезда в страну и выезда из нее иностранных граждан продлят до 31 декабря 2027 года. В его рамках во всех КПП через госграницу при возможности у мигрантов будут собирать биомерию. Помимо этого, иностранных граждан обяжут регистрироваться в приложении RuID.

Также с 5 июня вступает в силу закон о защите российских граждан за рубежом. В его рамках ВС РФ могут привлечь к «выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов».

— Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких — важнейший приоритет в работе Государственной Думы. Начиная с 2022 года принято 168 федеральных законов в этой сфере, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Госдума приняла закон о введении единого срока прохождения медицинского освидетельствования для иностранных граждан. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

Также ГД одобрила закон, предусматривающий возможность ареста имущества граждан России, находящихся за рубежом и совершивших административные правонарушения против интересов страны.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше