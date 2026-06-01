Володин рассказал, какие законы вступают в силу в России с июня 2026 года

С 30 июня в России усилится контроль за мигрантами. Эксперимент по апробации правил и условий въезда в страну и выезда из нее иностранных граждан продлят до 31 декабря 2027 года. В его рамках во всех КПП через госграницу при возможности у мигрантов будут собирать биомерию. Помимо этого, иностранных граждан обяжут регистрироваться в приложении RuID.