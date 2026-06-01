КСИР ударил по базе, с которой США атаковали иранский остров

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил о нанесении ответного удара по авиабазе, с которой США сегодня атаковали иранский остров. База уничтожена, передает иранское агентство Mehr. КСИР пригрозил, что если агрессия со стороны США повторится, то «ответные меры будут совершенно иными по масштабу и характеру, и вся ответственность за любую подобную эскалацию ляжет на Штаты».