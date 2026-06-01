Путин встретится с главами ведущих информагентств мира на ПМЭФ

Кроме того, президент пообщается с многодетными семьями и вручит награды.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

Глава государства выступит перед участниками ПМЭФ. Также в его графике запланирована встреча с руководителями ведущих мировых информагентств. Кроме того, президент пообщается с многодетными семьями и вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава».

— В повестке также значатся заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ, а также другие международные контакты, — уточнил Зарубин.

ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Участники обсудят международную кооперацию, развитие БРИКС, технологическое лидерство, цифровой суверенитет и внедрение искусственного интеллекта. Главная тема форума этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».