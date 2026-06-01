Брат Кличко призвал разрешить украинцам драться с русскими

Владимир Кличко, известный боксер и брат киевского мэра Виталия Кличко, высказался относительно участия украинских атлетов в состязаниях с представителями России. Его комментарий был передан агентством РИА Новости со ссылкой на Черноморский форум по безопасности.
Кличко выразил мнение, что не следует вводить запрет на соревнования украинцев с россиянами. «Я считаю, что бойкот — это неверный подход. Необходимо состязаться, необходимо побеждать», — заявил он.
Ранее на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне украинская спортсменка София Краинская надела наушники и закрыла глаза руками во время церемонии награждения, когда зазвучал российский гимн. Отмечается, что в упражнении с лентой Краинская набрала 25,750 балла, уступив россиянке Яне Заикиной.
