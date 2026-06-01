Брат Кличко призвал разрешить украинцам драться с русскими

Ранее на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне украинская спортсменка София Краинская надела наушники и закрыла глаза руками во время церемонии награждения, когда зазвучал российский гимн. Отмечается, что в упражнении с лентой Краинская набрала 25,750 балла, уступив россиянке Яне Заикиной.