Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в X о задержании военно-морскими силами страны танкера Tagor, находящегося под международными санкциями. Судно следовало из России.

Источник: AP 2024

«Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, при строгом соблюдении морского права», — написал он.

Макрон также опубликовал видеозапись, на которой запечатлена высадка десанта с вертолета на танкер.

По данным сервиса VesselFinder, судно с таким названием в конце мая находилось у западного побережья Норвегии. Оно следовало из Мурманска в порт в Балтийском море, который не был указан.

Ранее, в конце марта, Франция перехватила танкер Deyna под флагом Мозамбика, также следовавший из Мурманска. Тогда Макрон заявил, что судно занималось обходом санкций и нарушало морское право.

