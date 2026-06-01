Бывший президент Армении назвал ее внешнюю политику «геополитическим шпагатом»

На прошлой неделе посол РФ в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций из-за действий армянских властей по сближению с ЕС в ущерб отношениям с Россией и странами ЕАЭС. Демарш Москвы последовал после того, как отношения с Арменией стали самой острой темой на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры Казахстана, Белоруссии и Киргизии поддержали Москву, призвав власти Армении в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. В этой ситуации всеобщие выборы в Армении, намеченные на 7 июня, фактически станут референдумом об отношениях с Россией и Западом.