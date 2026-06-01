Во второй тур выборов в Колумбии вышел поклонник Трампа

По данным Национального реестра актов гражданского состояния, после обработки 99,97% бюллетеней Эсприэлья набирает 43,7% — это чуть больше 10,3 млн голосов. Сепеда отстает: у него 40,9% (около 9,6 млн голосов).
Густаво Петро уже заявил, что не согласен с предварительными итогами. «Как президент я не признаю результаты предварительного подсчета частной фирмы братьев Баутиста», — приводит «Интерфакс» слова Петро в соцсети X. Он утверждает, что алгоритмы подсчета менялись трижды за неделю, а в систему внесли 800 тысяч идентификационных номеров, которых нет в официальном списке. Петро пообещал признать только итоги официальной проверки, которую проведет Национальный избирательный совет.
Бывший глава реестра Хуан Карлос Галиндо Вача назвал эти заявления «дезинформацией». Он отметил, что расхождение между предварительным и официальным подсчетом обычно не превышает 1%. Сепеда, в свою очередь, поддержал позицию президента и указал на «атипичные модели голосования» на некоторых участках.
Второй тур выборов назначен на 21 июня. Инаугурация нового президента Колумбии пройдет 7 августа.