Во второй тур выборов в Колумбии вышел поклонник Трампа

Густаво Петро уже заявил, что не согласен с предварительными итогами. «Как президент я не признаю результаты предварительного подсчета частной фирмы братьев Баутиста», — приводит «Интерфакс» слова Петро в соцсети X. Он утверждает, что алгоритмы подсчета менялись трижды за неделю, а в систему внесли 800 тысяч идентификационных номеров, которых нет в официальном списке. Петро пообещал признать только итоги официальной проверки, которую проведет Национальный избирательный совет.