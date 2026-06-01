Во второй тур выборов в Колумбии вышел поклонник Трампа

В Колумбии завершился первый тур президентских выборов. Лидером гонки стал правый оппозиционер и поклонник Дональда Трампа — юрист Абелардо де ла Эсприэлья. Во втором туре его соперником будет сенатор Иван Сепеда, которого поддерживает действующий левоцентристский президент Густаво Петро.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным Национального реестра актов гражданского состояния, после обработки 99,97% бюллетеней Эсприэлья набирает 43,7% — это чуть больше 10,3 млн голосов. Сепеда отстает: у него 40,9% (около 9,6 млн голосов).

Густаво Петро уже заявил, что не согласен с предварительными итогами. «Как президент я не признаю результаты предварительного подсчета частной фирмы братьев Баутиста», — приводит «Интерфакс» слова Петро в соцсети X. Он утверждает, что алгоритмы подсчета менялись трижды за неделю, а в систему внесли 800 тысяч идентификационных номеров, которых нет в официальном списке. Петро пообещал признать только итоги официальной проверки, которую проведет Национальный избирательный совет.

Бывший глава реестра Хуан Карлос Галиндо Вача назвал эти заявления «дезинформацией». Он отметил, что расхождение между предварительным и официальным подсчетом обычно не превышает 1%. Сепеда, в свою очередь, поддержал позицию президента и указал на «атипичные модели голосования» на некоторых участках.

Второй тур выборов назначен на 21 июня. Инаугурация нового президента Колумбии пройдет 7 августа.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
