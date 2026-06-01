Директор ЗАЭС назвал главную цель ударов ВСУ по станции

Украинские военные сделали главной целью ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС) сотрудников станции, пытаясь посеять «хаос» и довести персонал до психологического истощения, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает ТАСС.
«Если говорить непосредственно о запорожской станции, противник добивается дестабилизации ситуации на станции, некого хаоса, паники. По большому счету, люди здесь являются основным богатством и основной целью врага, потому что на них держится безопасность объекта», — сказал он.
По словам директора ЗАЭС, удары по транспорту, перевозящему атомщиков, по инфраструктуре станции и по Энергодару, где живут семьи сотрудников ЗАЭС, это психологические атаки.
Он добавил, что, если персонал ЗАЭС под давлением начнет совершать ошибки, это грозит «долгосрочными радиационными последствиями» для обширной территории.
Вечером 30 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что беспилотник ВСУ нанес удар по зданию машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. На станции заявили, что все системы работают в штатном режиме, технологические процессы не нарушены, а радиационный фон остается в пределах естественных значений и не превышает нормы.
Незадолго до атаки Черничук назвал Запорожскую АЭС самым опасным объектом в зоне боевых действий. Он предупредил, что в случае удара радиационные последствия будут «наблюдаться и длиться очень долго», и напомнил о Чернобыле и «Фукусиме-1», негативный эффект от которых ощущается до сих пор.
31 мая эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценили последствия удара и выявили повреждение металлического люка на стене здания, а также нашли несколько обломков и остатки оптического волокна на земле.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вчерашний удар ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. «Атаки на ядерные объекты недопустимы и должны быть прекращены, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая не принесет пользы никому», — указал он.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы, с марта 2022 года находится под контролем России. После присоединения Запорожской области к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства. Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах объекта.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».