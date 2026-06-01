Над Россией за ночь сбили 72 дрона. Военная операция, день 1559-й

8:41 Ракетная опасность объявлена в Таганроге, — глава города Светлана Камбулова.
8:30 Авиационная опасность объявлена в Курской области, предупреждает региональный оперштаб.
8:20 Франция при поддержке Великобритании и других стран задержала в Атлантическом океане танкер, якобы шедший из России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
8:14 Россия намерена донести до стран-участниц ОБСЕ актуализированную информацию по преступлениям Украины против детей, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский.
8:09 Министр обороны Италии Гвидо Крозетто признал, что вступление Украины в Евросоюз может спровоцировать серьезный сельскохозяйственный кризис во многих странах объединения, пишет газета Corriere della Sera.
8:05 В Одессе ударом поврежден инфраструктурный объект, утверждает агентство «Укринформ».
8:02 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 72 украинских беспилотника самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, Крымом и Черным морем, объявили в Минобороны РФ.
8:00 Сегодня 1559-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.