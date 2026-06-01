Медведев назвал конкурс на праймериз «Единой России» в Госдуму

Конкурс на предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» в Госдуму составил почти 12 человек. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, его слова привела пресс-служба «Единой России».
Медведев добавил, что конкурс на праймериз в региональные парламенты составил семь человек на место. Он отметил, что предварительное голосование прошло без нарушений, а попытки обрушить цифровую систему не увенчались успехом.
По словам Медведева, на выборы всех уровней выдвинулись свыше 1,3 тыс. участников военной операции.
«У вас, уважаемые ветераны, весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция. Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе», — отметил Дмитрий Медведев.
Срок подачи документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» завершился 14 мая. Как сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, всего на праймериз в Госдуму зарегистрировались более 4 тыс. кандидатов, среди них — 535 участников военной операции.
Как подсчитал РБК, документы для участия в праймериз партии на выборы в Госдуму подал 31 человек, имеющий награду Героя России, а также по меньшей мере девять генералов.
