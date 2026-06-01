Трамп назвал CNN «катастрофой» после публикации про сделку с Ираном

Телеканал CNN — «низкорейтинговая катастрофа», распространяющая фейки. Об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.
Ранее CNN выпустил статью, в которой утверждалось, что Трамп стремится заключить хоть какую-то сделку, чтобы завершить войну в Иране. При этом документ не обязательно предусматривает передачу Ираном всего своего урана.
«Фейковые новости CNN сегодня, как обычно, заявили, что в моей ядерной сделке с Ираном не говорится о ядерном оружии, хотя на самом деле в ней очень четко говорится, что у Ирана не будет ядерного оружия. CNN, как и многие другие фейковые СМИ, являются низкорейтинговой катастрофой», — написал Трамп.
По словам американского президента, ситуация на телеканале не станет лучше даже при новом владельце.
Как утверждает Трамп, в его сделке с Ираном «очень подробно и обстоятельно» обсуждаются аспекты ядерной деятельности Ирана, и именно этому вопросу посвящена бóльшая часть соглашения.
Проект меморандума может предусматривать продление перемирия на 60 дней, начало переговоров по ядерной программе и восстановление судоходства в Ормузском проливе. Axios писал, что Иран должен разминировать воды пролива в течение 30 дней, однако The New York Times отмечала, что процесс может занять больше времени.
29 мая Трамп провел в ситуационном центре Белого дома двухчасовое совещание с командой по национальной безопасности, но не принял окончательного решения по соглашению с Ираном. МИД Ирана подтвердил продолжение контактов с США, отметив, что окончательной договоренности пока нет.
Как сообщил Axios 31 мая, Трамп запросил внесение правок в проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном в части ядерной программы Ирана и возобновления транзита через Ормузский пролив. В частности, американский лидер требует конкретики относительно обогащенного урана.
