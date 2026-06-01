«Чирикают»: Трамп рассказал, кого считает виновными в отсутствии сделки с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает виноватыми в недостаточном прогрессе по урегулированию конфликта с Ираном представителей Демократической партии, а также «непатриотично настроенных» республиканцев.
Трамп сказал в своем блоге, что нелояльные по отношению к нему американские политики «вражески чирикают», требуя от него «действовать быстрее или медленнее, начинать или не начинать войну», тем самым усложняя выполнение им своих обязанностей как президента.
Жителям США, по мнению Трампа, следует «расслабиться» и довериться проводимой им политике.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось.
