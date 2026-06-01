Экс-президент Армении заявил об опрометчивом поступке Еревана с Карабахом

На российско-армянских переговорах в Кремле 1 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что в Армении не должно больше существовать движения за присоединение Нагорного Карабаха. Он считает, что победа армянской стороны в карабахском конфликте 1990-х годов не привела к формированию в стране благосостояния, свободы и полноценного волеизъявления. По его мнению, связанные с карабахским движением факторы использовались для сдерживания развития Армении.