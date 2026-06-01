Экс-президент Армении заявил об опрометчивом поступке Еревана с Карабахом

Армения «опрометчиво» поступила в ситуации с Нагорным Карабахом, признав его частью Азербайджана без консультаций с Россией, заявил в интервью телеканалу РБК бывший президент страны Роберт Кочарян.
По словам Кочаряна, решение армянских властей осенью 2022 года привело к разрушению всей конструкции безопасности вокруг Карабаха, основанной на присутствии российских миротворцев.
«Карабах потерян. Потому что Никол [Пашинян] 6 октября 2022 года без консультаций с Россией подписал заявление, в котором признал Карабах частью Азербайджана», — заявил Кочарян.
Он отметил, что после этого Армения фактически вышла из механизма, который обеспечивал работу миротворческой миссии. Как считает Кочарян, Баку рассчитывал на более длительное существование этой конструкции, о чем, как он считает, свидетельствуют крупные инфраструктурные проекты Азербайджана в регионе.
Экс-президент добавил, что в результате потери Карабаха около 120 тыс. жителей региона были вынуждены покинуть свои дома и остаются беженцами.
В ходе первой карабахской войны конца 1980-х — начала 1990-х годов армянские силы установили контроль над большей частью Нагорного Карабаха и рядом прилегающих районов Азербайджана.
После перемирия 1994 года эта ситуация сохранялась фактически, однако международно-правовой статус территории не изменился: Нагорный Карабах продолжал признаваться частью Азербайджана. В 2020 году Азербайджан вернул значительную часть утраченных территорий, а в 2023 году установил полный контроль над регионом.
На российско-армянских переговорах в Кремле 1 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что в Армении не должно больше существовать движения за присоединение Нагорного Карабаха. Он считает, что победа армянской стороны в карабахском конфликте 1990-х годов не привела к формированию в стране благосостояния, свободы и полноценного волеизъявления. По его мнению, связанные с карабахским движением факторы использовались для сдерживания развития Армении.
