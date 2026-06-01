Сирийский президент созвонился с Трампом и призвал снять все санкции

Источник: РБК

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа и американский лидер Дональд Трамп созвонились 31 мая и обсудили усилия по поддержке восстановления Сирии. Об этом сообщило сирийское руководство, передает Anadolu.

В ходе разговора аш-Шараа отметил, что отмена оставшихся санкций США в отношении Сирии станет важным шагом на пути к экономическому подъему и реконструкции страны. В свою очередь, американский президент подчеркнул важность сохранения стабильности в стране и поддержки усилий по ее восстановлению.

Трамп также заявил о необходимости уделять особое внимание дипломатии и диалогу для укрепления безопасности, а также предотвращения эскалации ситуации в регионе.

Санкции в отношении Сирии были введены во время руководства предыдущего президента страны Башара Асада. В 2019 году США приняли закон, известный как «Акт Цезаря», который позволил вводить ограничения против иностранных граждан и компаний за поддержку режима Асада. В нем говорится о запрете на «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку», участие в «значительной сделке» с сирийским правительством.

Ограничения частично сняли в 2025 году, после свержения Асада и на фоне налаживания отношений с западными странами новым лидером Сирии аш-Шараа. Минфин Соединенных Штатов разрешил транзакции с сирийской нефтяной компанией Sytrol и некоторыми другими организациями. Чуть позже санкции в отношении экономического сектора Сирии, включая Центробанк, отменил и Евросоюз.

Ахмед Аш-Шараа пришел к власти в Сирии после падения режима Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше