Сирийский президент созвонился с Трампом и призвал снять все санкции

Санкции в отношении Сирии были введены во время руководства предыдущего президента страны Башара Асада. В 2019 году США приняли закон, известный как «Акт Цезаря», который позволил вводить ограничения против иностранных граждан и компаний за поддержку режима Асада. В нем говорится о запрете на «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку», участие в «значительной сделке» с сирийским правительством.