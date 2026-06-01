Решение главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины «почетное наименование» в честь УПА* (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России) разрушило отношения между Киевом и Варшавой. Об этом пишет The Telegraph.
По данным издания, решением Зеленского остались недовольны такие польские политики, как президент Кароль Навроцкий, премьер Дональд Туск, бывший глава государства Лех Валенса и другие.
На прошлой неделе глава киевского режима принял участие в перезахоронении лидера ОУН* (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России) Андрея Мельника в Киевской области. Затем он наградил отдельный центр спецопераций «Север» ССО ВСУ почетным наименованием «имени героев УПА».
Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил о существовании в стране так называемой «бандеровской пятой колонны», которая, по его мнению, препятствует критической оценке действий украинских властей.
