FT раскрыла, как теневой флот стал «бомбой замедленного действия»

Большинство танкеров теневого флота — это старые суда, пораженные коррозией, что резко повышает риск разливов нефти и грозит масштабной экологической катастрофой, заявил Financial Times исполнительный директор международной консалтинговой компании GMS Partnership Анил Шарма.
«Минимум треть [из них должна быть списана], может быть, больше. Я бы честно подумал, что это больше половины», — сказал он. Шарма напомнил, что экологическая катастрофа, которая может случиться, сравнима с разливом 1979 года, когда в море попало более 2 млн баррелей нефти.
Крупнейший разлив нефти 1979 года произошел 3 июня на буровой платформе Ixtoc I в Мексиканском заливе. Из-за аварии скважина вышла из строя и нефть бесконтрольно выливалась в океан на протяжении 9девяти с половиной месяцев. В воду попало от 460 тыс. до 480 тыс. т нефти. Утечку удалось полностью остановить только в 1980 году.
По данным Clarksons, теневой флот насчитывает около 1,8 тыс. судов, из которых примерно 1,5 тыс. — нефтяные и продуктовые танкеры. Многие из них старше 20 лет, и их состояние находится под угрозой из-за коррозии и устаревших систем. Владельцы таких судов продлевают срок их службы из-за прибыльной торговли на фоне кризиса в Персидском заливе, к тому же санкции блокируют легальные пути утилизации, пишет FT.
«Это бомба замедленного действия, и в судоходстве все об этом знают. Эти суда не застрахованы, плохо обслуживаются, с некачественным экипажем — это несчастный случай, ожидающий своего часа», — заявил исполнительный директор CMB Tech Александр Саверис.
Закрытие Ормузского пролива также затормозило процесс утилизации судов — отчасти потому, что страны Персидского залива сейчас хватаются за любые доступные танкеры для хранения нефти, пишет FT. Если пролив вновь откроют, Шарма ожидает резкого роста спроса на утилизацию старых судов, как только они освободятся от груза. По его словам, несколько кораблей, уже назначенных на утилизацию, и вовсе оказались заблокированы внутри залива и не могут оттуда выйти.
Теневой флот (shadow fleet) — это группы морских судов (преимущественно нефтяных танкеров), которые используются для международных грузоперевозок в обход установленных санкций, эмбарго и ценовых ограничений.
Ранее FT писала, что экипажи танкеров теневого флота, в частности в Ближневосточном регионе, работают почти вслепую: отключают транспондеры, подделывают координаты и проходят опасные зоны без GPS, ориентируясь, по выражению одного из моряков, «как викинги — по радару и на молитвах». Чтобы скрыть маршруты, на судах отключают AIS-трекеры или подменяют координаты — иногда танкеры и вовсе превращаются в «корабли-призраки», отображаясь в системе в точке 0−0−0−0.
