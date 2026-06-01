Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европарламенте поддержали особый статус Украины в Евросоюзе

Председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине особого статуса в Евросоюзе.

Председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине особого статуса в Евросоюзе. Об этом сообщает телеканал n-tv со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke.

Вебер назвал инициативу Мерца креативной и позитивной. По его мнению, Украина может стать важным элементом европейской системы безопасности благодаря своему военному опыту и оборонным технологиям.

Речь идет о предложении, которое канцлер Германии озвучил 21 мая. Мерц выступил за предоставление Украине статуса ассоциированного члена ЕС в качестве промежуточного этапа на пути к полноценному вступлению в объединение.

По замыслу немецкого политика, такой статус позволит представителям Украины участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров стран сообщества.

При этом права голоса в органах ЕС Украина в рамках такого формата не получит.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отверг возможность частичного или символического членства страны в Евросоюзе. По его мнению, Украина должна стать полноправным членом объединения, а не получать промежуточные форматы участия.

Читайте также: Письмо Зеленского Трампу связали с расколом между Киевом и ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше