В Европарламенте поддержали особый статус Украины в Евросоюзе

Председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине особого статуса в Евросоюзе. Об этом сообщает телеканал n-tv со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke.