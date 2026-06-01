В Европарламенте поддержали особый статус Украины в Евросоюзе

Председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине особого статуса в Евросоюзе. Об этом сообщает телеканал n-tv со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke.
Вебер назвал инициативу Мерца креативной и позитивной. По его мнению, Украина может стать важным элементом европейской системы безопасности благодаря своему военному опыту и оборонным технологиям.
Речь идет о предложении, которое канцлер Германии озвучил 21 мая. Мерц выступил за предоставление Украине статуса ассоциированного члена ЕС в качестве промежуточного этапа на пути к полноценному вступлению в объединение.
По замыслу немецкого политика, такой статус позволит представителям Украины участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров стран сообщества.
При этом права голоса в органах ЕС Украина в рамках такого формата не получит.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отверг возможность частичного или символического членства страны в Евросоюзе. По его мнению, Украина должна стать полноправным членом объединения, а не получать промежуточные форматы участия.
