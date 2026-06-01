В Железногорске поздравили семьи с рождением малышей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске прошло трогательное событие для самых маленьких жителей города и их родителей.
Депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Михаил Быков лично поздравил молодые семьи с рождением ребёнка и вручил им памятные подарки.
Чествование новорожденных — это важное событие, которое помогает почувствовать всю важность роли родителя в формировании будущего нашего города, Красноярского края и всей страны. В Железногорске действует муниципальная программа «Дети — наше будущее». Её цель — поддержка традиционных семейных ценностей.
«Мы искренне желаем малышам расти крепкими и здоровыми, радовать родителей своими успехами и достижениями. Пусть в их жизни будет много друзей, а каждый день приносит новые открытия и впечатления», — сообщается на канале в МАХ Совета депутатов.
