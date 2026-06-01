Запорожский губернатор объяснил возросшее число ударов ВСУ по заправкам

Источник: РБК

Число атак на автозаправочные станции (АЗС) Запорожской области увеличилось, так как на вооружении ВСУ стало больше западных дронов. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий заявил в эфире местного телеканала «За! ТВ».

Глава региона подчеркнул, что атаки по АЗС наблюдаются не первый месяц.

«Эта, в общем-то, ситуация была и раньше, просто у них не было такого количества дронов, чтобы так активно бить по инфраструктуре нашей. Сейчас просто эта ситуация усугубилась тем, что у противника появилось большое количество дронов, которыми их спонсирует Запад», — пояснил Балицкий.

Ранее власти Запорожской области ввели ограничения на продажу топлива в одни руки. Как пояснил Балицкий, меры связаны с «оперативной обстановкой» и временными сложностями с поставками топлива, носят «исключительно превентивный характер» и введены для предотвращения дефицита и ажиотажа до стабилизации поставок.

Подобные меры ввели и в других регионах. 30 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бензин АИ-95 на заправках АТАН и ТЭС будет отпускаться только по талонам, а АИ-92 — не более 20 л на одно транспортное средство. В Севастополе также ввели продажу бензина обеих марок по талонам.

