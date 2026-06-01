Запорожский губернатор объяснил возросшее число ударов ВСУ по заправкам

Число атак на автозаправочные станции (АЗС) Запорожской области увеличилось, так как на вооружении ВСУ стало больше западных дронов. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий заявил в эфире местного телеканала «За! ТВ».
Глава региона подчеркнул, что атаки по АЗС наблюдаются не первый месяц.
«Эта, в общем-то, ситуация была и раньше, просто у них не было такого количества дронов, чтобы так активно бить по инфраструктуре нашей. Сейчас просто эта ситуация усугубилась тем, что у противника появилось большое количество дронов, которыми их спонсирует Запад», — пояснил Балицкий.
Ранее власти Запорожской области ввели ограничения на продажу топлива в одни руки. Как пояснил Балицкий, меры связаны с «оперативной обстановкой» и временными сложностями с поставками топлива, носят «исключительно превентивный характер» и введены для предотвращения дефицита и ажиотажа до стабилизации поставок.
Подобные меры ввели и в других регионах. 30 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бензин АИ-95 на заправках АТАН и ТЭС будет отпускаться только по талонам, а АИ-92 — не более 20 л на одно транспортное средство. В Севастополе также ввели продажу бензина обеих марок по талонам.
