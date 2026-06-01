За ночь в регионах России силы ПВО сбили 72 беспилотника

В течение ночи на 1 июня российские силы ПВО сбили в регионах страны 72 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.
Перехваты беспилотников произошли в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, над территорией региона ночью сбили 12 беспилотников. По его данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
Еще 20 дронов уничтожили над Ростовской областью. Там также не поступала информация о пострадавших и повреждениях.
В ночь на 1 июня ограничения на полеты вводили в аэропортах Волгограда, Владикавказа, Грозного и Магаса. Кроме того, на территории Северной Осетии объявляли беспилотную опасность.
