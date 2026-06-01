Президент Румынии обратился к России с просьбой относительно ударов по Украине

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что России следует изменить тактику ударов по Украине таким образом, чтобы полностью исключить ущерб для Румынии.
Дан сказал «Би-би-си», что за два года в его стране было 20 или 30 инцидентов с дронами. В одном из случаев БПЛА был со взрывчаткой, но не взорвался, сказал румынский президент.
Из слов руководителя Румынии следует, что он придерживается мнения о якобы причастности к инцидентам России.
В ночь 29 мая на крышу многоквартирного дома в румынском городе Галац упал беспилотный аппарат. Двое жителей получили травмы. Бухарест обвинил в произошедшем Москву, не предоставив доказательств.
