Жители Токио выступили против размещения американских дронов-разведчиков

Представители администраций шести населенных пунктов префектуры Токио обратились в министерство обороны Японии с требованием обеспечить максимальные меры безопасности перед размещением американских разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk на авиабазе США Иокота. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным телеканала, чиновники указали на обеспокоенность местных жителей, связанную с инцидентами, которые ранее происходили с такими аппаратами.

Планируется, что на базу Иокота поэтапно перебросят подразделение из трех беспилотников RQ-4 Global Hawk. Сейчас они размещены на американском острове Гуам в Тихом океане.

Вместе с техникой в Японию прибудут около 100 американских военнослужащих, которые будут обслуживать беспилотники.

Ожидается, что дроны будут использоваться для патрулирования обширных районов западной части Тихого океана и сбора разведывательной информации о территориях Восточной Азии.

RQ-4 Global Hawk считается крупнейшим разведывательным беспилотником в мире. Длина аппарата составляет 13,3 метра, размах крыла — 35 метров, а взлетная масса достигает почти 15 тонн.

Беспилотник оснащен всепогодными радарами и способен находиться в воздухе до 36 часов. Радиус его патрулирования может достигать 5,5 тысячи километров.

